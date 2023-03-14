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Чем подкормить вишню весной, чтобы она уродила хорошо, как никогда

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
На что обратить внимание садоводам
На что обратить внимание садоводам. Фото agrarii-razom.com.ua

Достичь желаемых результатов на самом деле очень просто

Пришло время задуматься и начать готовиться к садовым работам. Весной деревьям требуется внимание и особенно тщательный уход, чтобы они могли комфортно выйти из зимней спячки, быстро нарастить зеленую массу и дать в будущем хороший урожай. Одна из важных весенних процедур — так называемая "побелка" деревьев. Однако она нужна далеко не всем культурам, поэтому здесь важно не переусердствовать с желанием помочь своему саду.

Одним из самых популярных фруктовых деревьев, которые выращивают украинцы, является вишня. За ней легко ухаживать, она красиво цветет и обычно — при минимальном уходе и при хороших погодных условиях — дает большой урожай вкусных ягод, которые можно есть и просто так, и консервировать. Однако, чтобы дерево не "выродилось" и дало еще больший урожай, чем обычно, лучше его подкормить весной специальным раствором. Как его приготовить, рассказывает телеграм-канал"Дача и огород UA".

Лучшая подкормка вишни весной для щедрого урожая

Сперва мы вносим золу: по литровой банке по влажной почве, захватывая весь периметр кроны. Далее нужно подключить специальный раствор. Он готовится очень просто: на 10 л воды берем 1 ст.л. мочевины и 2 ст.л. бесхлорного калия (это очень важно! при подкормке хлористым калием дерево сбросит листья). Одному взрослому дереву нужно не менее 3-4 ведер такого средства.

Кстати, литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Эффект будет таким же.

Разница в подкормке для молодых и старших вишен

  • Молодому дереву (1-3 года) необходимо помочь развить мощные корни. Лучше всего для этого использовать азотные подкормки по типу сульфата аммония, мочевины, кальциевой и аммиачной селитры.
  • А вот для уже сформированных деревьев (3 года и более) используют фосфорно-калийную подкормку. Она питает их и стимулирует развитие цветов и появление плодов.

При этом чем старше дерево, тем больше удобрений ему необходимо для щедрого плодоношения. А старым дерево считается уже с 8-го года жизни.

Раньше мы рассказывали, чем и когда опрыскивать плодовые деревья ранней весной. Первая обработка сада предполагает 4 этапа, пропускать которые не стоит, если хотите насладиться собственным урожаем в конце сезона.

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#Урожайность #Вишня #Дерево #Сад #Фруктові дерева