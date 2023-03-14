Укр

Эти люди ненавидят любую работу: астрологи назвали самых больших лентяев по знаку Зодиака

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Настоящие ленивцы среди людей
Настоящие ленивцы среди людей. Фото Freepik

Только три представителя зодиакального круга по-настоящему ненавидят что-то делать

Астрологи убеждены, что по знаку Зодиака можно определить многие характеристики, которые присущи тому или иному человеку. Три представителя зодиакального круга они, например, называют эгоистами и настоящими нарциссами, ведь эта тройка всегда думает только о себе и не хочет беспокоиться больше ни о ком и ни о чем.

А еще три знака Зодиака астроэксперты относят к категории бездельников. Их характеризуют как чрезвычайно ленивых и таких, что не станут браться ни за какую задачу по собственной воле. Кто же эти люди-"ленивцы", рассказывает ukr.media.

III место — Лев

В этом рейтинге бронза достается Льву. Они привыкли жить по принципу: "Это не царское это дело, пусть другие делают". Это касается всего, что требует даже минимальных трудозатрат. И вынос мусора, и подготовка отчета для важного совещания одинаково раздражают Льва.

II место — Телец

Серебро в рейтинге, составленном астрологами, получает Телец. Он точно так же старается избегать каких-либо обязательств и необходимости хоть что-то делать. Но делает это изысканно и без лишних угрызений совести.

I место — Рыбы

Почетное первое место получили Рыбы. Эти творческие и эмоциональные натуры редко делают что-то на самом деле – обычно они просто имитируют бурную деятельность, пытаясь произвести впечатление на окружающих. Заставить их взяться за дело может разве что конец света. Но даже это не точно.

Раньше мы рассказывали, у кого в этом году кардинально изменится жизнь. Звезды подготовили кое-что особенное для трех знаков Зодиака. Не всегда будет идти речь о приятных неожиданностях, но эти изменения необходимы, поэтому им лучше быть готовыми менять свою жизнь к лучшему.

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#Телец (знак зодиака) #Лев (знак зодиака) #Рыбы (знак зодиака)