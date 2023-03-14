Землю одна за другой накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты

Магнитная буря будет длиться три дня

В ближайшую неделю Землю накроет сразу две магнитные бури. Одна из них ожидается уже завтра, 15 марта, и продлится один день, а вторая будет затяжной и довольно мощной.

Об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Согласно прогнозам, очередной всплеск геомагнитной активности произойдет с 19 по 21 марта. При этом больше всего она проявит себя в первый день. K-индекс 19 марта будет соответствовать уровню 5. Затем в последующие два дня он снизится до четырех баллов.

Для справки: магнитная буря — это сильное возмущение геомагнитного поля Земли. Она может длиться как в течение нескольких часов, так и доходить до нескольких дней. Стоит отметить, что всплеск геомагнитной активности может оказывать влияние на поведение животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что самая мощная за последние месяцы магнитная буря накроет Землю в конце марта. Ее интенсивность составит 7 и 6 баллов во второй день. При этом, в последнее время фиксируются геомагнитные всплески с максимальным К-индексом в 5 баллов.