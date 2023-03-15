Как и когда высаживать хризантемы, чтобы осенью они радовали своей красотой: советы садоводам
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Несколько "правил", которые важно соблюдать
Хризантема — королева осени, однако чтобы этого добиться нужно позаботиться о растении весной. Сделав все правильно, вы будете любоваться этими цветами до самых морозов.
Как отмечает prostoway, хризантемы нужно вовремя посадить и весна самый лучший период для этого. Не бойтесь, что ваш цветок замерзнет — весной хризантеме уже не страшны холода и она хорошо приживается.
Как правильно высаживать хризантемы весной
Прежде чем высаживать цветок, нужно найти для него идеальное место. Выбирайте участок, где будет достаточно солнца.
- Выкопайте лунку 40 см и положите туда чуть-чуть песка или листьев для дренажа. Поставьте куст в лунку, и аккуратно разровняйте корни растения. Засыпьте лунку землей и хорошенько утрамбуйте все руками.
- Вокруг кустика можно сделать маленькую траншею для полива. Таким образом вода к корням будет поступать равномерно и не повредит цветку. Отметим, что обильно полизать хризантему не нужно, ведь она не любит этого.
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