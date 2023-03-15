Они никогда не прощают: три самых злопамятных знака Зодиака

Они приложат максимум усилий, чтобы испортить жизнь своему обидчику

По знаку Зодиака о человеке можно узнать много интересного. Астрологи говорят, что у представителей разных зодиакальных созвездий ярко выражены те или иные качества характера. Овна, например, считают одним из самых честных знаков, тогда как Льва характеризуют как один из самых эгоистических.

А есть тройка знаков Зодиака, которые считаются наиболее мстительными и злопамятными. Они никогда не забывают обиды и не умеют прощать своих обидчиков. Кто это, – рассказывает META.

Телец

То, что это очень сдержанный знак, не мешает ему мстить за оскорбления много лет спустя после их нанесения. И делают это они непринужденно и с холодной головой. Особенно беспощадными они будут к тем, кто обидел их близких. Своего недовольства они открыто не выражают, но всегда следят за тем, чтобы обидчик был наказан.

Стрелец

Последнее слово должно быть за ними, поэтому, если вы заденете его за живое, он обязательно устроит вам время расплаты. Свое отношение к обидчику они не скрывают и постоянно напоминают, что он сделал им больно. Могут долго выжидать перед тем, как нанести серьезный удар. Стрельцы не оставят без внимания ни один конфликт и словесную перепалку.

Водолей

Врожденные манипуляторы, которые сделают так, что обидчик сам пожалеет о своем поступке и много раз извинился. Но Водолеи не простят и будут стараться всячески испортить жизнь своему недругу, спокойно общаясь с ним и дальше. Они всегда держат ситуацию под контролем и готовы в любой момент нанести сокрушительный удар.

Ранее мы рассказывали, кого в 2023 году ждут важные перемены в жизни. Жизнь трех знаков Зодиака до конца года кардинально изменится, сделав их более счастливыми и уверенными в своем будущем.