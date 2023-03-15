Укр

Настоящий "пожиратель" зарядки: после отключения одной функции на телефоне батарея держится в разы дольше

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Популярная проблема от которой страдает много пользователей
Популярная проблема от которой страдает много пользователей. Фото pexels.com

Вы увидите, что драгоценные проценты зарядки перестают "таять" на глазах

Если вы заметили, что смартфон начал разряжаться слишком быстро, следует поискать причину таких неприятных изменений. Возможно, вы сменили зарядку и она плохо выполняет свою функцию? Или вы любите пользоваться гаджетом, прока он стоит на подзарядке, что портит батарею вашего телефона и не позволяет ему долго держать заряд. А еще причина может быть в функциях, которыми вы часто пользуетесь или вообще никогда не отключаете.

Специалисты назвали главного "пожирателя" заряда на смартфоне. Если эта функция отключена, аккумулятор будет держать гораздо дольше и разницу вы заметите сразу. Речь идет о GPS, который многие пользователи почему-то держат постоянно включенным, сообщает itechua. Отключив его, вы сохраните драгоценные проценты зарядки.

Как отключить GPS на устройстве iOS:

  1. Перейдите к "Параметрам" вашего смартфона.
  2. В разделе "Конфиденциальность" выберите "Службы локации".
  3. Нажмите переключатель для отключения.

Как отключить GPS на Android:

  1. Выделите "Настройки" и коснитесь "Местоположение".
  2. Затем нажмите переключатель, чтобы отключить эту функцию.

Помните, что Bluetooth, NFC и Wi-Fi также очень энергозатратные технологии. Их следует выключать так же, как и GPS, чтобы аккумулятор работал как можно дольше.

Раньше мы рассказывали, как узнать, какие приложения больше всего разряжают аккумулятор телефона. Есть один простой алгоритм, который поможет быстро выяснить это и исправить.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон