Простые народные методы избавиться от личинок майского жука без химии: проверенные способы

Три эффективных способа, проверенные временем

Пришла весна, следовательно, вскоре появятся и первые вредители, готовые уничтожать ваш сад. Мы уже рассказывали, что весной его обязательно нужно обработать специальными средствами против всевозможных болезней и вредителей, но что делать с теми, кто еще не вылез на поверхность? Как вот, например, личинки майских жуков.

Они способны сгрызать все, до чего добираются, в том числе и корни деревьев и кустов. Конечно же, пользы растениям это не приносит никакой. Поэтому предлагаем вам несколько эффективных методов борьбы с этими коварными вредителями. Ими делится prostoway.

Как избавиться от личинок майского жука без химии: народные способы

Личинки майских жуков не переносят запаха бархатцев, календулы и настурции. Поэтому по обе стороны грядок можно насадить много этих цветов — они и участок украсят, и в борьбе с вредителями помогут. Кроме того, осенью низкорослые бархатцы можно закопать в грунт. В саду можете посеять клевер — он также уничтожит личинки и подпитает почву необходимыми элементами. Поможет в вашей борьбе и горчичный порошок — его насыпают на место скопления личинок (если вы знаете, где оно). После этого они все погибнут.

Раньше мы рассказывали, как отвадить птиц от черешен и вишен. Эти простые уловки достаточно гуманны, поэтому ни одна птица не пострадает, как и ваш урожай.