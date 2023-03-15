Стильный минимализм, который выигрышно смотрится на любой фигуре: топ-5 идей (фото)

Показываем, как легко составить топовый образ

Стильный и удобный – таким должен быть наш гардероб. По крайней мере, его база. Модные новинки непонятного кроя – это, конечно, интересно, но в таких особенно не находишься. Раньше мы рассказывали об удобной трендовой обуви на весну 2023 года, а теперь покажем, как составить стильный образ из базовых вещей, обратившись к основам минимализма.

Пять замечательных идей аутфита на каждый день и для особых случаев делится trserial. Стилисты подготовили целую подборку красивых образов, которые подойдут женщинам с разными типами фигуры и всегда будут уместны.

1. Брючный костюм

Первый вариант: возьмите за основу свой любимый брючный костюм универсального нюдового цвета и дополните его однотонным топом. Также, чтобы образ был довершённым, понадобится акцентная цепочка.

Второй вариант — это образ, в котором вы точно не замерзнете. Для него берем брючные брюки и уютную удобную водолазку в мелкий рубчик с высокой горловиной. Не забывайте о ремне, который будет выгодно подчеркивать вашу талию. И помните при этом, что он должен быть кожаным. В качестве верхнего слоя к представленному образу можно взять оверсайз удлиненный жакет.

Брючный костюм + белая поясная сумка + туфли-лодочки: такой образ в стиле минимализм выглядит максимально дорого и эффектно. Подобный аутфит прекрасно подойдет не только на каждый день, но и для праздничных мероприятий и особых случаев.

Брючный костюм кофейного цвета в размере оверсайз + черный топ без бретелей + остроносые ботильоны на высоком каблуке в мелкую сетку — вот и готов эффектный лук для особого мероприятия.

2. Макси платье из трикотажа

Такой образ предполагает лаконичное трикотажное платье макси в размере оверсайз. Его длина гармонично сочетается с высокими сапогами. Кроме того, в этом сезоне на пике популярности будут трикотажные макси платья прямого фасона с высокими боковыми разрезами — они визуально делают фигуру более стройной.

3. Юбка на запах и юбка меди

Первую нужно дополнить классическим пальто, однотонным лонгсливом с круглой горловиной и высокими замшевыми сапогами с острым мысом. Такой аутфит выгодно подчеркивает все изгибы женской фигуры и делает ваш образ очень соблазнительным, даже если тело практически полностью закрыто.

Во втором случае надо выбирать модель прямого фасона. Она прекрасно сочетается с объемными свитерами, куртками-пуховиками прямого кроя, удлиненными жакетами и остроносыми ботфортами на высоком каблуке.

4. Платье макси

Она должна быть силуэтным фасоном. Образ дополняет куртка-косуха + ботильоны-чулки. Выходит очень интересный образ, который точно привлечет внимание.

5. Брюки

Следующую подборку минималистичных образов объединяет наличие брюк разного фасона. Дизайнеры предлагают дополнять стильные брюки объемными однотонными свитерами, рубашками и верхней одеждой оверсайз.

Ранее мы рассказывали о четырех антитрендах 2023 года. Всего одна вещь из этой подборки может полностью испортить весь ваш образ, который вы тщательно подбирали и пытались сделать идеальным.