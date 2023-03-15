Магнитные бури продолжатся в апреле: названа первая опасная дата

Первая магнитная буря в апреле не будет затяжной

После самой мощной магнитной бури за последнее время, которая накроет нашу Землю в конце марта, вслед за ней в начале апреля ожидается новый всплеск геомагнитной активности. "Телеграф" рассказывает, когда ждать опасной даты во втором месяце весны.

Так, солнечного возмущения можно ждать уже с самого начала апреля. Магнитная буря накроет Землю в первый день этого месяца. Об этом пишет издание Факты ICTV.

Отмечается, что первая магнитная буря в апреле не будет затяжной и слишком мощной. Она будет длиться всего один день. А следующие после нее произойдут спустя всего несколько дней — 7 и 10 числа.

Для справки: магнитная буря представляет собой сильное возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Её длительность может достигать как нескольких часов, так и нескольких суток. Важно отметить, что всплеск геомагнитной активности может оказывать влияние на поведение животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что следующая затяжная магнитная буря ожидается уже во второй половине марта. Ее мощность будет достигать 5 и 4 баллов.