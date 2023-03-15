Яркое украшение любого цветника: как правильно сажать георгины весной

Если высадить цветок неправильно, то он может погибнуть

Многие дачники, помимо фруктов и овощей, высаживают на своих участках еще и красивые клумбы с разнообразными цветами. И весна — это именно то время, когда нужно заниматься их высаживанием. Мы уже рассказывали, как правильно сажать хризантемы, а теперь хотим поговорить о георгинах.

Георгины — это яркое украшение любого цветника, пишет prostoway. И ничего сложного в их посадке нет. А как и когда это делать правильно — мы расскажем далее.

Как правильно сажать георгины весной

Первое, что стоит запомнить, это то, что георгины теплолюбивые цветы, поэтому их надо высаживать, только тогда, когда земля уже прогреется минимум до +15 градусов. Более того, температура воздуха также должна быть стойкой. Подобная погода будет где-то в мае, поэтому ориентируйтесь где-то на это время.

Второе — участок, где будет расти цветок должен быть солнечный.

Третье — удалите все испорченные корневые картофелины георгины, а если узел картофелин велик, то смело разделяйте его на части.

Сделайте лунки глубиной около 10 см и обильно полейте землю. После посадите картофелину цветка в лунку горизонтально. Стоит отметить, что высаживать цветки нужно на расстоянии. Причем длина зависит от сорта: для низкорослых сортов отступайте – 30 см, а для очень больших – 80 см.

После высадки сильно поливать растение не нужно, только во время засухи.

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