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Стилист рассказал, сколько пар обуви нужно, чтобы составить идеальную капсулу

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Этот принцип действует для любого сезона Новость обновлена 16 марта 2023, 08:00
Этот принцип действует для любого сезона. Фото Freepik

Советы от американского модельера

За окном уже весна, поэтому самое время доставать с дальних полок сезонные вещи и просматривать, чего вам не хватит. Может быть, этой весной нужно обновить свою обувь? Стилисты как раз назвали 8 трендов обуви на весну, в которых вы будете выглядеть великолепно.

Также уже сейчас стоит позаботиться о новой сезонной капсуле. На этом моменте многие задумываются, сколько пар обуви необходимо, чтобы составить идеальную капсулу? Ответ знают модные эксперты, и они поделились одним интересным лайфхаком. О нем рассказывает prostoway, отмечая, что такой подход работает для всех сезонов.

Самым важным в этом вопросе является выбор "правильной" обуви. Твоя собственная коллекция должна подходить сразу под несколько стилей: casual, формальный, вечерний, спортивный или же полуспортивный. Это будет твоя база. Максимальное количество пар — 10. Этого более чем достаточно. А вообще, если подобрать правильные модели, то вполне можно обойтись и 5-6 парами.

Англо-американский модельер и фэшн-гуру Тан Франс советует сперва взять по одной паре обуви из трех категорий: полуспорт, каблук и плоская подошва. Для весны эксперт предлагает следующий "набор минимум":

  • белые кеды или кроссовки без лишней фурнитуры – они должны быть максимально универсальными и нейтральными;
  • лодочки — бежевые или черные. Можно также остановиться на других "дорогих" оттенках вроде темно-коричневого, синего или графитового, но в первую очередь ориентироваться нужно на палитру своего капсульного гардероба;
  • балетки или ботинки – это могут быть либо туфли на плоской подошве, либо классические оксфорды, либо лоферы. Однако, учитывая, что погода у нас бывает очень разной, стилист советует подготовить все три модели — так удастся закрыть потребность в обуви на демисезон.

Раньше мы показывали, как легко составить топовый образ в стиле минимализма. Эти вещи будут выигрышно выглядеть на любой фигуре.

Теги:
#Мода #Стилист #Стиль #Весенний гардероб #Капсульный гардероб