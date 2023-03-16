Каким самодельным раствором поливать рассаду для укрепления: нужен популярный сухофрукт

Подкормка для рассады на основе известного продукта удивит результативностью

Многие дачники предпочитают выращивать рассаду самостоятельно, а не покупать в магазине. Чтобы получить крепкие и стойкие растения, важно подкармливать будущую культуру удобрением. Раствор для полива легко изготовить своими руками.

Изюм – неожиданный, но эффективный ингредиент подкормки для рассады. Благодаря отвару с этим сухофруктом вы получите сильные растения, пишет ukr.media.

В изюме есть много полезных микроэлементов, которые нужны молодым растениям. К примеру, глюкоза способствует росту корней. Удобрение на основе изюме подойдет для многих культур, в том числе рассады огурцов и пасленовых.

В качестве подкормки используется отвар из сушеного винограда. Для этого возьмите литр горячей воды (не кипятка) и добавьте в него горсть изюма. Оставьте жидкость настаиваться примерно на один час. Затем процедите жидкость в удобную емкость.

Таким отваром нужно поливать рассаду. Вливайте жидкость во влажный грунт, предварительно смоченный обычной водой. Подкормка подойдет для первых сходов, то есть начинайте удобрять рассаду отваром из сухофрукта не ранее чем после пары недель после посева. Периодичность полива – один раз в десять дней.

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