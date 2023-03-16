Как правильно сажать укроп, чтобы был хороший урожай: зелень будет пышной и здоровой

Если все сделать правильно, то урожай укропа будет невероятно щедрым

Укроп — это очень популярная зелень, которую на своем участке выращивает каждый дачник. На первый взгляд его очень просто выращивать, однако это совсем не так. Мы уже писали, что нужно делать, чтобы укроп как можно дольше рос без зонтиков, а теперь делимся с вами основными "правилами" его выращивания, чтобы вы могли собрать богатый урожай.

Как отмечает prostoway, укроп – это холодостойкое растение, которое может переносить заморозки до 4 градусов ниже ноля. Поэтому высевать его можно сразу, как только сойдет снег. Однако самая оптимальная температура – это 15-20 градусов тепла.

Как и когда сеять укроп весной

Прежде, чем высеивать семена укропа, подготовьте участок. Перекопайте землю, уберите сорняки и добавьте в грунт перегной. Стоит отметить, что не желательно сеять эту зелень на том месте, где раньше росла морковь, сельдерей или петрушка. А вот возле огурцов и кабачков — хорошее место. Еще одним хорошим другом укропа считается чеснок.

Перед посадкой также важно обработать семена. Подготовьте небольшой мешочек, положите в него семена и замочите все в 30-35 градусной воде. Отметим, что менять ее нужно постоянно в течение 3 дней: как только вода остынет — сразу меняйте.

После семена достаньте из мешочков, накройте влажной тканью и отправьте на 3-4 дня в теплое темное место для прорастания. Перед посевом просушите 30 минут на воздухе. Стоит отметить, что укроп надо высевать не рядами, а лучше лунками. В одну маленькую лунку насыпьте комок семян, закопайте и полейте водой.

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