Подкормка, повышающая урожайность клубники в 5 раз: рецепт полезного раствора

Стоит один раз подкормить культуру весной, чтобы весь сезон собирать большой урожай

С приходом весеннего потепления открывается и дачный сезон. Огородники и садоводы в это время решают заняться посадкой различных культур, а некоторые дачники особое внимание уделяют клубнике. Однако, чтобы ягоды выросли крупными, здоровыми и сладкими, их нужно своевременно опрыскивать от вредителей и подкармливать.

Предлагаем рецепт удивительно полезной подкормки, благодаря которой даже самые хилые кусты клубники воспрянут на глазах и рванут в рост. Об этом пишет bb.lv.

Чем и как подкормить клубнику весной

В треть ведра теплой воды добавляем половину чайной ложки борной кислоты и столько же марганцовки. Перемешиваем. Далее разбавляем раствор ведром воды, добавляем несколько капель йода и перемешиваем до однородности. После этого добавляем нашатырный спирт, его понадобится 2 столовых ложки. Этот полезный раствор вносим под каждый куст по 300-400 мл. Все очень просто, а результат вас приятно удивит!

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