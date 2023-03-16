"Не паникуйте и не забывайте, что вы уникальны": Андре Тан дал топ-5 советов тем, кто всегда сомневается в себе

По словам дизайнера, все что мы делаем – мы делаем правильно

Известный украинский дизайнер Андре Тан активно общается со своими поклонниками в соцсетях, где дает полезные советы не только о модных тенденциях и гардеробе, но и личностных отношениях с окружающими. На этот раз модельер рассказал, как перестать сомневаться в себе и своих решениях.

В новом посту Инстаграма Андре Тан подчеркнул, что все, что вы делаете – правильно. Даже те решения, которые могут показаться нам неудачными, действительно являются важными этапами нашего становления. "Не забывайте, что каждый имеет свой уникальный путь и опыт в жизни, и нет неверных решений, и только вы решаете что делать с этим опытом. Итак, все в ваших руках!", — подчеркивает мужчина.

Если вам кажется, что вы совершили ошибку, свернули не на тот путь или что-то идет не так, как хотелось бы, — эти полезные советы от Андре Тана вам точно помогут:

1. Не паникуйте

Неурядицы и сложности являются неотъемлемой частью жизни, и они случаются с любым человеком – нужно об этом помнить.

2. Учитесь у себя

Посмотрите на это, как на возможность научиться у себя самого чему-нибудь новому. Каждая ошибка является возможностью узнать больше о себе.

3. Возьмите ответственность за свои действия

Если вы считаете, что сделали что-то не так, примите эту ситуацию и найдите способ исправить, взяв ответственность за последствия, а не обвиняйте все вокруг в своих проблемах.

4. Не забывайте, что вы уникальны

Хотя другие могут делать то же самое, вы всегда будете отличаться от них, потому что у каждого из нас свой путь и опыт.

5. Задавайте себе вопросы

Что в вашей жизни позволяет вам гордиться собой? Что вас радует? В чем вы сильны? Какую жизнь вы хотите для себя, своей семьи, родных и близких вам людей? Какими вы видите детей в будущем? И самое важное: ответьте на главный вопрос… На что вы готовы ради этого? И что вы будете делать для этого уже сегодня? Это опять-таки о том, как вы готовы брать ответственность за свою жизнь.

Ранее Андре Тан рассказывал о признаках, которые точно не вредят отношениям со второй половинкой. По словам дизайнера, разные интересы и споры — не корень зла.