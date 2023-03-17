Таропрогноз на 18 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Некоторые смогут открыть в себе новые таланты

Суббота, 18 марта, многим принесет вознаграждения и возможность попробовать что-то новое, однако некоторым стоит быть осторожными с деньгами.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Звезда, перевернутая Четверка пентаклей, Девятка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Звезда

18 марта будет день, когда как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Перевернутая Четверка пентаклей

Карта предупреждает, что в субботу Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.