Что можно сажать в марте на огороде, пока земля еще холодная: самые стойкие растения

Первый месяц весны отлично подходит для посадок

Весна пришла, однако сильно солнышком и теплом пока не радует. Но это еще не значит, что в это время дачникам нужно сидеть сложа руки. К примеру, можно обработать плодовые деревья, а можно и на огороде высадить первые овощи.

Речь идет про некоторые растения, которые обладают таким свойством, как холодостойкость, пишет портал prostoway. Что можно сажать — далее в материале.

Какие овощи можно высаживать в марте

В марте можно смело сажать редис, морковь, свеклу и бобовые. Также в первый весенний месяц можно посеять такую ​​зелень, как петрушка, укроп, ревень, пастернак, салат и шпинат.

Стоит отметить, что неплохо было бы создать уличные теплицы, ведь они создают благоприятный климат для роста овощей. Это поспособствует активному развитию растений, и соответственно и быстрого урожая свежей зелени, редиса и т.д. к вашему столу.

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