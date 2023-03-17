Посадите эти растения у себя на участке - и вы забудете о кротах навсегда: самых безобидный способ прогнать вредителя

Этот способ также является отличной профилактикой появления животного на участке

На первый взгляд, кроты — это маленькие и беззащитные грызуны, однако всего за одну ночь они могут перерывать ваш сад или огород, тем самым повредив все растения, которые там растут. Поэтому, как только этот "гость" появился на вашем участке, его нужно "попросить уйти".

Как отмечает портал prostoway, это можно сделать без применения различных ядов ловушек и т.д. Все можно сделать очень гуманно и безобидно, и животное само уйдет искать себе другое "место жительства".

Как прогнать крота с участка

Дело в том, что кроты боятся некоторых растений, и если их посадить у себя на участке, то этот гость просто к вам не придет. К примеру, высадите несколько кустиков нарциссов и вы забудете, кто такие кроты. А все потому, что на корнях этого цветка есть токсичное вещество, способное вызвать смерть грызуна.

Нарциссы отлично отвадят кротов с вашего участка

Также хорошей защитой для вашего участка являются бархатцы, ведь они выделяют в почву природные инсектициды. В таком случае кроту просто нечем будет питаться у вас, и он уйдет искать себе другой участок.

И красиво, и кротов не будет

Помимо этого кроты не любят аромат чеснока, базилика, укропа и лука. Также в борьбе с грызунами не последнюю роль играют бобовые культуры.

Раньше мы рассказывали, каким натуральным удобрением следует подкормить рассаду, чтобы корни быстро ушли в рост. Покупать минералы и удобрения больше не обязательно – все можно приготовить самостоятельно.