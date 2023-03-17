Клубники будет вагон: хитрость, как увеличить урожайность ягоды в два раза

Маленькая хитрость, благодаря которой можно значительно увеличить урожай этой ягоды

Весна — это начало нового огородного сезона, а это значит, что работы у дачников прибавится. И пока высаживать растения в землю можно еще не все, можно позаботиться о своем саду. К примеру, о клубнике.

Сегодня мы хотим поделиться с вами хитростью, как можно значительно увеличить урожайность клубники и земляники. И, как отмечает портал prostoway, как бонус, благодаря этому способу вокруг ваших ягод не будут расти сорняки.

Как увеличить урожайность клубники

Все, что вам нужно — это в междурядьях клубники постелите черную пленку. Этот материал не даст сорнякам расти рядом с кустами ягод, и отбирать у клубники питательные вещества и влагу. Как результат — клубника будет полноценно расти и развиваться, а ягоды будут формироваться в большом количестве. Возможно, даже вдвое больше обычного.

Также стоит отметить, что перед тем класть пленку между рядами, грунтовый покров нужно обработать: почва должна быть разрыхленной, а сорняки, которые уже успели вырасти, нужно убрать.

Черная пленка может лежать между рядами ягодных кустов всю весну, а также лето. Снимать ее можно только уже в последние недели августа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые огородники опрыскивают клубнику одним аптечным средством. Такая подкормка защитит растение от болезней.