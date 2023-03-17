Самый простой метод прогнать тлю: через два дня кусты будут как новенькие

Легкий способ избавиться от опасного вредителя, который может за считанные дни уничтожить ваши растения и урожай в целом

Тля – очень опасный вредитель, который может уничтожить весь ваш урожай. Эти маленькие букашки высасывают сок из мягких частей растения и если их разведется слишком много, оно просто погибнет от нехватки питательных веществ. Избавиться от тли можно простыми народными способами. Однако не все они дадут нужный результат с первого раза — в некоторых случаях манипуляции придется повторять несколько раз.

Мы предлагаем один проверенный способ, который даст результат с первого раза — тли не будет уже через 2-3 дня. Особенно эффективным этот метод считается для защиты от вредителя ягодных кустов, сообщает телеграм-канал "Дача. Сад и огород UA". Необходимый раствор легко готовится и вполне безопасен для самого растения и плодов.

Как прогнать тлю за 2 дня

Нам нужно 2 стакана золы развести в 10-литровом ведре воды и оставить эту смесь на ночь. Утром все нужно хорошо смешать, ведь пепел плохо растворяется. Далее процеживаем раствор и добавляем к нему 2 ст.л. жидкого моющего средства – для того, чтобы раствор был клейким.

Распыляем его на листья в сухую погоду и ждем – уже через 2-3 дня от тли и следа не останется. При этом, если раствор попадет на ягоды, не переживайте – их достаточно будет просто помыть перед употреблением.

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