Эксперты рассказали, можно ли оставлять в розетке "пустую" зарядку — без телефона

Причины и последствия такой привычки могут удивить многих пользователей

Каждый владелец смартфона вынужден пользоваться зарядным устройством. И если речь идет о стандартной зарядке, состоящей из USB-шнура и специального блока, то вы, пожалуй, хотя бы раз задумывались над тем, что подключают первым: телефон к зарядке или зарядку к розетке. Еще один вопрос, над которым часто задумываются пользователи: можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без подключенного гаджета?.. Ответ на этот вопрос точно знают эксперты.

Есть по меньшей мере три мифа на этот счет. Их разбирает и объясняет с экспертной точки зрения сайт itechua.

Миф #1. Потребление электроэнергии

Наверное, вы не раз задумывались над тем, потребляет ли электричество зарядное устройство, когда к нему ничего не подключено. И ответ однозначный: да, потребляет. Немного, но за год что-то таки "набежит" — придется заплатить примерно за 2-3 лишних киловатта. Поэтому, с точки зрения экономии электроэнергии, зарядку из розетки лучше выключать.

Миф #2. Уменьшается срок службы

Качественный блок из среднего ценового диапазона должен прослужить около 6 лет. Худший по качеству, соответственно, будет работать меньше.

Зависит это отчасти и от того, какие конденсаторы электролитов установлены на зарядном устройстве. Именно этот элемент изнашивается в первую очередь, пропуская со временем все меньше тока, что негативно сказывается на зарядке ваших гаджетов. Изнашивается зарядка и будучи просто подключенной к розетке — с телефоном или без. Блок питания нагревается, а срок его службы при этом уменьшается.

Миф #3. Пожарная безопасность

Здесь все просто: дешевая зарядка без гарантии и сертификата качества – слишком ненадежно, качественная фирменная — то, что нужно. Дешевый зарядник, постоянно включенный в розетку, действительно может привести к плохим последствиям, ведь ему страшен и перегрев, и скачки напряжения.

Итак, на первый взгляд, ничего плохого в оставлении зарядки подключенной к сети нет. Однако есть немало мелких неприятных и даже опасных факторов, которые могут иметь очень плохие последствия, поэтому лучше ее все-таки вытаскивать из розетки.

Раньше мы рассказывали, почему заряжать телефон до 100% очень плохая идея. Эксперты назвали несколько причин, узнав которые, вы перестанете так делать.