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Когда и как посадить чеснок, чтобы собирать урожай ведрами: секретная формула

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Советы, которые пригодятся каждому хозяину
Советы, которые пригодятся каждому хозяину. Фото prom.ua

Опытные дачники поделились несколькими наставлениями

Чтобы собирать шикарный урожай, нужно знать некоторые секреты выращивания тех или иных культур. Например, о правильном соседстве растений, основных требованиях по типу почвы, увлажнению, температурным показателям и т.д.

Сегодня мы решили рассказать, как сделать, чтобы урожай чеснока вас приятно порадовал в этом сезоне. Опытные огородники поделились некоторыми секретами, которые позволят собирать с грядки по несколько ведер чеснока. Что для этого нужно, рассказывает prostoway.

Как повысить урожайность чеснока: когда и как его сажать

Если вы думаете, что чеснок довольно неприхотливое растение, то ошибаетесь. При несоблюдении главных правил его выращивание головки будут мелкими, а зубчики неполными. Поэтому ловите уловки, которыми годами пользуются хорошие хозяева:

  1. чеснок следует сажать сразу после морозов – в конце марта или начале апреля;
  2. перед высадкой чеснока грядки нужно вскопать и разрыхлить;
  3. два года подряд на одном и том же месте чеснок и лук сажать не стоит, еще один плохой вариант – высадить чеснок после картофеля;
  4. лучше всего сажать его после огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, перца или капусты;
  5. перед самой посадкой землю обильно поливают раствором поваренной соли из расчета 3 ст.л. на 10 л воды;
  6. сажают чеснок донышком вниз примерно на 1-2 см вглубь;
  7. расстояние между зубчиками должно быть 8-10 см, а между грядками – 15 см.

После восхода эту культуру советуют подкармливать сульфатом аммония – это защитит урожай от вредителей и заболеваний. В середине июня процедуру повторяют. Помните также, что чеснок следует дополнительно поливать, чтобы он набирал массу. Прекращают полив в июле — перед сбором урожая.

Раньше мы рассказывали, как садить лук, чтобы потом не было стрелок. Добиться этого на самом деле очень легко — стоит лишь соблюдать несколько простых правил его подготовки к посадке и, собственно, при высадке посевного материала.

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