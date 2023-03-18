Когда и как посадить чеснок, чтобы собирать урожай ведрами: секретная формула

Опытные дачники поделились несколькими наставлениями

Чтобы собирать шикарный урожай, нужно знать некоторые секреты выращивания тех или иных культур. Например, о правильном соседстве растений, основных требованиях по типу почвы, увлажнению, температурным показателям и т.д.

Сегодня мы решили рассказать, как сделать, чтобы урожай чеснока вас приятно порадовал в этом сезоне. Опытные огородники поделились некоторыми секретами, которые позволят собирать с грядки по несколько ведер чеснока. Что для этого нужно, рассказывает prostoway.

Как повысить урожайность чеснока: когда и как его сажать

Если вы думаете, что чеснок довольно неприхотливое растение, то ошибаетесь. При несоблюдении главных правил его выращивание головки будут мелкими, а зубчики неполными. Поэтому ловите уловки, которыми годами пользуются хорошие хозяева:

чеснок следует сажать сразу после морозов – в конце марта или начале апреля; перед высадкой чеснока грядки нужно вскопать и разрыхлить; два года подряд на одном и том же месте чеснок и лук сажать не стоит, еще один плохой вариант – высадить чеснок после картофеля; лучше всего сажать его после огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, перца или капусты; перед самой посадкой землю обильно поливают раствором поваренной соли из расчета 3 ст.л. на 10 л воды; сажают чеснок донышком вниз примерно на 1-2 см вглубь; расстояние между зубчиками должно быть 8-10 см, а между грядками – 15 см.

После восхода эту культуру советуют подкармливать сульфатом аммония – это защитит урожай от вредителей и заболеваний. В середине июня процедуру повторяют. Помните также, что чеснок следует дополнительно поливать, чтобы он набирал массу. Прекращают полив в июле — перед сбором урожая.

Раньше мы рассказывали, как садить лук, чтобы потом не было стрелок. Добиться этого на самом деле очень легко — стоит лишь соблюдать несколько простых правил его подготовки к посадке и, собственно, при высадке посевного материала.