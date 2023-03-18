Смена пароля к WiFi-сети: как часто его надо обновлять, чтобы чувствовать себя в безопасности

Самый простой способ обезопасить себя от воровства трафика и даже личных данных

Чтобы ваше подключение к сети было надежным и ни соседи, ни кибер-мошенники не смогли получить доступ к вашим данным, пароль от WiFi нужно время от времени менять. Кроме того, сам ключ должен быть надежным, чтобы его невозможно было быстро подобрать или даже сломать. Здесь тоже есть свои правила.

Как часто нужно обновлять пароль, рассказывает santeplusmag. Сайт делится несколькими важными моментами, на которые следует обратить внимание всем пользователям, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Надежный пароль к сети WiFi

Выбирайте не менее 15 символов, среди которых должны быть цифры и буквы. При этом сочетайте строчные и прописные буквы, цифры и символы. Можете вписывать даже рандомные слова, ассоциативный ряд с которыми будет трудно проследить. Избегайте персональных данных или любой информации о вас в пароле — такой код легко разгадать и взломать. Так же как и последовательность определенных цифр или букв. Не повторяйте пароли, которые уже использовались ранее.

Обновление пароля к WiFi: как часто это нужно

Чтобы минимизировать риски подключения киберпреступников к вашей сети Wi-Fi, лучше регулярно обновлять пароль. Делать это стоит раз в 3 месяца (при каждой смене сезона) — так ваша сеть будет всегда защищена. Главное — убедиться, что код доступа действительно надежный и его трудно угадать или подобрать.

Если у вас новый маршрутизатор, то лучше сразу изменить название сети и установленный на нем ключ. Обычно пароли по умолчанию предусматривают простую комбинацию и взломать их киберпреступникам не составит никакого труда.

Как изменить пароль WiFi на компьютере

Прежде чем изменить пароль или имя маршрутизатора, вам придется узнать его IP-адрес. Обычно это последовательность чисел 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Если эти IP-адреса не работают, то проверьте это непосредственно на своем устройстве: нужная вам информация может быть указана сзади или сбоку либо в инструкции к маршрутизатору. Вот что нам нужно сделать:

Откройте Интернет-браузер на компьютере, введите IP-адрес маршрутизатора и нажмите клавишу Enter. Войдите в маршрутизатор, используя его имя пользователя и пароль. Чаще это "admin" и "userAdmin", соответственно. Если они не работают, проверьте устройство, ведь эти данные могут быть указаны на задней, боковой или нижней части роутера. Найдите опцию "Беспроводная связь", "Безопасность беспроводной связи", "WLAN" или "Настройка WiFi". В текстовом поле пароля или ключа WiFi введите новый надежный пароль для сети WiFi. Нажмите кнопку "Сохранить" или "Применить", чтобы сохранить изменения на компьютере. Пароль WiFi сразу будет изменен.

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