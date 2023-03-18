Батарея смартфона проживет намного дольше: как использовать техники "20-80" и "50-70"

Это два основных принципа, которые позволят продлить жизнь аккумулятора вашего смартфона

Частая разрядка – одна из главных проблем всех владельцев смартфона. Ранее мы рассказывали о самых распространенных ошибках, которые допускают большинство людей при зарядке телефона. Теперь же расскажем, как на самом деле нужно заряжать свой гаджет, чтобы его батарея прослужила максимально долго.

Двумя интересными способами делится gazeta.ua. Речь идет о тактике "20-80" и "50-70". Что они означают и как это работает, объясняем дальше.

Тактика зарядки телефона "20-80"

Один из двух самых популярных методов зарядки смартфона предполагает его разрядку максимум до 20% — это нижний возможный порог, а зарядка — не более чем до 80% — это верхний предел, до которого следует держать гаджет подключенным к зарядному устройству. Это позволяет батарее не работать на полную мощность, тем самым изнашиваясь гораздо быстрее. Поддерживать именно такой уровень заряда достаточно просто, нужно только привыкнуть к такому нововведению.

Тактика зарядки телефона "50-70"

Другой вариант – заряжать телефон до 50-70% и не больше. Этот метод предполагает гораздо более частые небольшие циклы подзарядки гаджета в течение дня. Соблюдать такую тактику будет сложнее – вам придется практически целый день следить за уровнем заряда батареи. Так, литий-ионная батарея способна поддерживать свою работоспособность около 500 циклов полной зарядки – от 0 до 100%. Но срок службы аккумулятора можно увеличить в три раза в том случае, если его разряжать и заряжать циклами по 50%.

Какую бы тактику вы ни выбрали, помните, что телефон лучше работает и дольше сохраняет свои начальные характеристики аккумулятора, если подзаряжается часто и в пределах средних значений. Не допускайте его разрядки до 0% и не заряжайте до 100%.

Раньше мы рассказывали, можно ли оставлять в розетке "пустую" зарядку без телефона. Причины и последствия такой привычки могут удивить многих пользователей.