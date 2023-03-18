Вытягивается и падает рассада: как остановить непродуктивный рост растений

Рассказываем, что делать, чтобы такого не произошло, и как спасти ситуацию, если все же произошло

Крепкая рассада — залог хорошего урожая в будущем. Если растение еще в самом начале жизни начнет неправильно развиваться, рассчитывать на достойное плодоношение не стоит. Ранее мы рассказывали о чудо-подкормке, всего 2 ложки которой сделают рассаду крепкой, как дуб. А теперь расскажем, что делать, если молодые растеньица вытягиваются и падают.

Во-первых, следует помнить, что вытягивание рассады – это проблема, ведь не ее высота, а количество настоящих листьев будет определять, когда придет время высаживать на грядку то или иное растение. Как не допустить вытягивания рассады и почему так происходит, объясняет sad.net.ua. Далее рассмотрим самые популярные ошибки, допускаемые дачниками, и способы решения проблемы.

Рассада тянется к окну

Если ваши посевы дружно потянулись к окну, им просто сильно не хватает света. В таком случае нужно вооружиться специальными фитолампами или люминесцентными светильниками, которые подвешиваются над стеллажами с рассадой. Осветительные приборы должны быть на высоте 5-10 см над растениями, чтобы они получали достаточное количество света и крепли. Помните, что в идеале сеянцам нужно не менее 12-16 часов света в день — вплоть до начала апреля, когда количество освещения можно будет уменьшить до 8 часов. В мае дополнительного освещения рассаде уже не нужно — днем ее просто выносят на свежий воздух, приучая понемногу к солнцу (следите, чтобы молодые растения не стояли на сквозняке).

Рассада тонкая и заваливается

В идеале в каждом контейнере или другой емкости должен расти только один саженец – тогда он будет сильным и здоровым. А вот при выращивании в общем лотке необходимо регулярно проводить прореживание, предполагающее выбор сильнейших растений и удаление самых слабых. Хороший способ проводить прореживание без ущерба другим сеянцам — обрезать лишние растения ножницами по линии почвы.

Однако бывает, что некоторые растения вырастают из горшков еще до того, как их пора пересаживать в открытую почву или теплицу. Им нужны большие по размеру контейнеры, поэтому, как только корни заполнят весь объем емкости или вы обнаружите, что вам нужно гораздо чаще поливать растения, пора пересаживать рассаду в большие горшки.

Рассада хилая

Большинство стартовых смесей не имеют в своем составе питательных веществ. Пока семена только прорастают, растение получает питательные вещества из собственной оболочки, а как только сформируется вторая пара листьев, наступает время пересаживать рассаду в индивидуальные емкости, заменяя при этом землю на более питательную или добавляя специальные подкормки, которые насытят молодое растение всем необходимым.

Среди самых популярных подкормок — жидкие удобрения с несколько большим количеством фосфора (среднее число в формуле NPK), чем азот или калий. Именно этот элемент способствует развитию мощных корней. А вот с азотом при выращивании рассады следует соблюдать осторожность: он заставляет растение "гнаться" вверх и наращивать зеленую массу, что будет лишним в комнатных условиях.

Рассаду слишком рано посадили

Главный секрет выращивания крепкой и сильной рассады – правильно подобранное время посева. У каждого растения свои сроки посадки и не нужно заниматься огородничеством посреди зимы или наоборот – спешить все засеять в последний момент. Просто разработайте четкий план посевов и следуйте ему.

Как остановить рост рассады с помощью специальных препаратов

Почти все такие гормональные препараты. Называются они реторданты и это те средства, которые требуют очень точной дозировки. Их применяют, когда на рассаде сформируется не менее 3-4 настоящих листьев. Чаще их применяют для избавления от вытягивания рассады томатов, перца и баклажанов. Обычно достаточно одной обработки, однако это следует уточнять в инструкции к определенному препарату.

Раньше мы рассказывали, какой водой нужно поливать рассаду. От вашего выбора напрямую зависит, выживут ли молодые растеньица и насколько сильными они будут.