Как не допустить перерастания рассады: держите на "диете" и еще 3 полезных совета
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Так снижается иммунитет и ухудшается плодоношение
Чтобы рассада была крепкой и здоровой, за ней нужно постоянно ухаживать и подкармливать. Однако погода всегда может внести свои коррективы, поэтому некоторые сталкиваются с проблемой перерастания, вытягивания и истончания будущих саженцев на подоконнике. Что делать в этом случае?
Стоит подчеркнуть, что эта проблема снижает иммунитет и ухудшает плодоношение растений, пишет ukr.media. Что нужно делать, чтобы это предотвратить, читайте ниже.
Как не допустить перерастания рассады
- Нормализуйте температурный режим. Перерастанию рассады способствует высокая температура воздуха, поэтому лучше держать томаты, перцы, баклажаны, огурцы при +18…+20 градусов днем, +10…+14 ночью, капусту, лук и сельдерей при +12…+16 градусах днем, +8…+10 ночью.
- Уменьшите поливы. Попробуйте увлажнять почву чуть реже, конечно, не доводя все до экстремальной засухи.
- Пересадите сеянцы в более объемные горшки. Освоение новой почвы отвлечет их от наращивания чрезмерной зеленой массы.
- Держите на "диете", сократив подкормки, поскольку избыточное питание растениям совершенно ни к чему.
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