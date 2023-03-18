Как не допустить перерастания рассады: держите на "диете" и еще 3 полезных совета

Так снижается иммунитет и ухудшается плодоношение

Чтобы рассада была крепкой и здоровой, за ней нужно постоянно ухаживать и подкармливать. Однако погода всегда может внести свои коррективы, поэтому некоторые сталкиваются с проблемой перерастания, вытягивания и истончания будущих саженцев на подоконнике. Что делать в этом случае?

Стоит подчеркнуть, что эта проблема снижает иммунитет и ухудшает плодоношение растений, пишет ukr.media. Что нужно делать, чтобы это предотвратить, читайте ниже.

Как не допустить перерастания рассады

Нормализуйте температурный режим. Перерастанию рассады способствует высокая температура воздуха, поэтому лучше держать томаты, перцы, баклажаны, огурцы при +18…+20 градусов днем, +10…+14 ночью, капусту, лук и сельдерей при +12…+16 градусах днем, +8…+10 ночью. Уменьшите поливы. Попробуйте увлажнять почву чуть реже, конечно, не доводя все до экстремальной засухи. Пересадите сеянцы в более объемные горшки. Освоение новой почвы отвлечет их от наращивания чрезмерной зеленой массы. Держите на "диете", сократив подкормки, поскольку избыточное питание растениям совершенно ни к чему.

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