Популярная специя спасет рассаду от плесени: чем нужно посыпать землю

Избавиться от плесени на грунте с рассадой проще, чем вы думали

Многие дачники предпочитают выращивать рассаду своими руками, а не покупать саженцы. Одна из частых проблем, с которой они могут столкнуться, появление плесени на земле. Но популярная специя обезопасит растения от этого.

Избавиться от плесени на грунте с рассадой поможет корица. Этот ингредиент является натуральным и точно не навредит молодым растениям, пишет ukr.media.

Плесень в емкости с рассадой может возникать из-за чрезмерной влажности, в том числе слишком обильного полива. И корица, благодаря ее антигрибковым свойствам, может разрешить эту неприятность. Чтобы избавиться от плесени на грунте с рассадой, просто посыпьте землю корицей. Натуральное средство сработает быстро и эффективно.

Кроме того, специя пригодится и при высадке саженцев на участке. Для этого слегка присыпьте корицей лунку, а уже после помещайте растение. Ингредиент убьет плесень, а еще способствует укоренению. Второй способ – полить лунки перед посадкой раствором из корицы (одна чайная ложка) и воды (0,5 л). К слову, специя также отпугнет от ваших культур муравьев.

Как ранее сообщал "Телеграф", еще одна распространенная неприятность при выращивании рассады в домашних условиях – перерастание. Однако простые советы опытных огородников помогут этого избежать.