Слива засыплет сочными и сладкими плодами: чем нужно удобрять дерево весной

Улучшить урожай слив поможет правильная подкормка

В весеннее время года важно защитить плодовые деревья в саду от вредителей и болезней, а также провести подкормку. В определенных удобрениях нуждается и слива.

Раствор на основе древесной золы, по словам опытных садоводов, поможет получить щедрый урожай слив. Благодаря подкормке дерево подарит вам сочные и вкусные плоды размером с кулак, пишет ukr.media.

Весной плодовое дерево требует особого ухода. Приготовить подкормку для сливы можно своими руками. Все, что вам нужно, два ингредиента — древесная зола и кипяток. Смешайте 1 стакан и 10 литров соответственно. Дайте полностью остыть.

Полученную смесь необходимо вылить под дерево-сливу. Рекомендуемая дата для подобной подкормки – период с конца марта по начало апреля.

Кроме того, дачники обычно продолжают удобрять сливу с периодичностью раз в месяц, пока не завершится сезон. Для подкормки подойдут фосфор, калий, азот и мочевина.

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