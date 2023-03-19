Чем нужно обработать плодовые деревья, пока они не начали цвести: лайфхаки против болезней и вредителей
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Советы опытных огородников увеличат урожай плодов в разы
С наступлением весны плодовые деревья в саду нуждаются в особом уходе. Растения необходимо опрыскивать, чтобы защитить от вредителей и различных болезней. Делают это до начала цветения и появления первых завязей.
Для каждого из вида плодовых есть определённые правила обработки. Подробнее об этом рассказывает издание ukr.media.
Чем опрыскивать плодовые деревья весной:
- Яблоня и груша – раствор из медного купороса (200 г) и воды (10 л); раствор из бордосской смеси (300 г) и воды (10 л).
- Слива и алыча – магазинные препараты с медью в составе; раствор мочевины, медного купороса или бордосской жидкости.
- Персик — фунгициды, в которых содержится медь.
- Вишня и черешня — 2%-ный раствор медного купороса, бордосская жидкость или железный купорос.
Напомним, абрикосы могут расти мелкими, если отсутствует правильная подкормка и полив. Опытные дачники предпочитают два вида удобрений, которые обеспечат щедрый урожай плодов.
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