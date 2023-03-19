Укр

Чем нужно обработать плодовые деревья, пока они не начали цвести: лайфхаки против болезней и вредителей

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Весной работы в саду становится больше Новость обновлена 19 марта 2023, 22:22
Весной работы в саду становится больше. Фото pexels.com

Советы опытных огородников увеличат урожай плодов в разы

С наступлением весны плодовые деревья в саду нуждаются в особом уходе. Растения необходимо опрыскивать, чтобы защитить от вредителей и различных болезней. Делают это до начала цветения и появления первых завязей.

Для каждого из вида плодовых есть определённые правила обработки. Подробнее об этом рассказывает издание ukr.media.

Чем опрыскивать плодовые деревья весной:

  • Яблоня и груша – раствор из медного купороса (200 г) и воды (10 л); раствор из бордосской смеси (300 г) и воды (10 л).
  • Слива и алыча – магазинные препараты с медью в составе; раствор мочевины, медного купороса или бордосской жидкости.
  • Персик — фунгициды, в которых содержится медь.
  • Вишня и черешня — 2%-ный раствор медного купороса, бордосская жидкость или железный купорос.

Напомним, абрикосы могут расти мелкими, если отсутствует правильная подкормка и полив. Опытные дачники предпочитают два вида удобрений, которые обеспечат щедрый урожай плодов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретах выращивания клубники. Небольшие рекомендации дачников помогут увеличить урожайность в несколько раз.

Теги:
#Деревья #Сад