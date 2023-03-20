День весеннего равноденствия 20 марта: что нельзя делать на Солнцеворот, чтобы не привлечь проблемы
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Если не игнорировать в этот день просьбы других, добро вернется вдвойне
В этот понедельник начинается астрономическая весна. На 20 марта в этом году приходится День весеннего равноденствия, когда световой день сравнивается с темным временем суток. В народе это событие называли Солнцеворот или Вербоносица.
Считалось, что после весеннего равноденствия зима бесповоротно уходит и начинаются обновления в природе: ощущается оттепель, тает снег, птицы возвращаются с юга.
На Руси в этот день пекли булочки или печенье в форме жаворонков. Такими "птичками" угощали детей, которых было запрещено ругать на Солнцеворот. Считалось, что детям 20 марта нужно потворствовать, тогда они вырастут любящими и будут заботиться о родителях.
В День весеннего равноденствия следует заняться уборкой и выбросить ненужные вещи, а из головы — отрицательные мысли. Также желательно помириться с тем, с кем были в ссоре, расставить цели и начать идти на пути к самосовершенствованию.
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта
- Кричать на детей и обижать их.
- Выяснять отношения и провоцировать конфликты.
- Отказывать в просьбах, иначе так можно навлечь беду в дом.
- Думать о плохом, чтобы весь год не стал таким же.
- Ложиться спать слишком поздно, иначе бед не миновать.
- Отправляться в дорогу — нужно быть осторожными и не рисковать.
- Экспериментировать с внешностью.
- Участвовать в многолюдных мероприятиях.
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