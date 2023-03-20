Таропрогноз на 21 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Фортуна многим улыбнется во вторник

Во вторник, 21 марта, у некоторых может быть дурное настроение, однако у большинства прочих ожидаются прогресс в делах и денежные поступления.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка жезлов, перевернутый Паж пентаклей, Император

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка жезлов

Эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Перевернутый Паж пентаклей

21 марта у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Император

Вторник принесет Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в 2023 году по картам Таро.