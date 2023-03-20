Вы всегда делали это неправильно: каждый второй не знает, как правильно варить гречку

Рассказываем, как правильно варить крупу

Есть два распространенных способа варить гречку, и один из них – не совсем верный. Несмотря на то, что это самая простая задача, есть нюанс, который может поставить не очень опытного повара в тупик. А именно – в какую воду нужно бросать крупу. Такие детали характерны для каждой крупы.

Распространенный способ – залить гречневую крупу холодной водой, но это не совсем верно.

ProstoWay рекомендует готовить гречку в кипящей воде. Приготовленная таким способом каша получится рассыпчатой и максимально вкусной. В то же время ее приготовление от этого не меняется. Даже если зерно предварительно замочено, в холодной воде ядра раскиснут, и блюдо не будет таким рассыпчатым.

Важно и соотношение воды и крупы. Если жидкости многовато, блюдо будет больше похоже на суп. Естественно, ее можно выпарить, но это окажет негативное влияние на текстуру каши. Идеальная пропорция – один стакан гречки на полтора стакана воды.

Время приготовления – 15-20 минут. Не следует ни снимать крышку, ни часто перемешивать. Это, кстати, тоже хитрость – если она будет готовиться сама, в ней образуются проходы, по которым наружу пойдет пара, это очень положительно повлияет на рассыпчатость гречневой каши.

Кстати, даже гречка без ничего будет вкуснее, если знать, какие специи к ней добавить.