Какие пищевые отходы нельзя добавлять в компост: это лишь привлечет вредителей

Большинство дачников заготавливают компост, чтобы потом использовать в выращивании различных культур

Компост – отличная добавка к почве, которая в обиходе у дачников, в частности, его используют при выращивании петрушки. Однако некоторые пищевые отходы никогда не должны попадать в компостную кучу.

Помещение неправильных продуктов в компостную корзину может привести не только к тому, что они не смогут разлагаться и загрязнят всю кучу, а также это рискует привлечь вредителей к вашему участку. Подробнее об этом рассказал эксперт по садоводству Джонатан Хилл в комментарии изданию Express.

По словам садовода, следует избегать приготовленных фруктов или овощей, мяса, молочных продуктов, рыбы и масел/жиров. Иначе вы можете привлечь нежелательных паразитов в компостную кучу. К пищевым отходам, которые можно добавлять в компостную кучу, относятся остатки сырых фруктов и овощей, измельченная яичная скорлупа, чай и кофейная гуща.

К слову, садовники могут легко определить, хороший ли компост у них получается. Как отмечает эксперт, компост здоров, если вы видите в нем много червей, когда переворачиваете кучу.

Компост обычно готов к использованию в саду через четыре-шесть месяцев, столько времени обычно требуется для разложения материала. В целом, ваш компост пригоден, как только становится темно-коричневым, обретает рассыпчатую текстуру и запахнет землей (а не гниющими овощами).

Кроме того, вы можете просеять компост, чтобы получить более мелкую смесь, которая идеально подходит для посева семян. А еще эту добавку можно добавить на овощные грядки и цветочные клумбы, чтобы обогатить и улучшить почву. Также рекомендуется заполнять горшки или кашпо домашним компостом и выращивать цветы и овощи.

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