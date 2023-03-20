Пять самых неприхотливых в уходе цветов, которые стоит высадить этой весной
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Цветы украсят ваш двор и порадуют красотой уже этим летом
Некоторые растения в саду требуют подкормки, как например гортензия, другие же цветы весьма неприхотливы в уходе. Если ищите, какие цветы посадить весной, то есть пять отличных вариантов.
Эти цветы приятно удивят пышностью и яркостью красок, хотя не потребуют дополнительных усилий в процессе выращивания. Подробнее об этом пишет Express.
Георгины
Георгины — потрясающие растения, которые любят пчелы и опылители. Они бывают разных ярких цветов. Вы можете сажать георгины разными способами — либо в большие горшки, либо на клумбы.
За георгином довольно легко ухаживать, но лучше всего он растет на хорошо дренированной почве в теплом и солнечном месте, защищенном от ветра. Поскольку георгины не особенно выносливы, когда дело доходит до зимы, лучше всего выкопать клубни (клубневые корни) и держать их в помещении в теплице или навесе в более морозные месяцы.
Лучшее время для посадки георгин — с середины апреля до начала июня, когда минует угроза заморозков. Георгины нуждаются в регулярной обрезке, чтобы продолжать цвести.
Лилии
Популярные растения самых разных сортов — от азиатских до восточных. У них потрясающий внешний вид и тонкий сладкий аромат.
Восточные лилии лучше сажать в контейнеры, так как они лучше цветут на кислых почвах, в то время как азиатские лилии лучше растут на щелочных почвах, поэтому высадите их на участке. Если хочется, чтобы лилии цвели летом, вам нужно посадить их не позднее апреля.
Подсолнухи
Идеально подходит для посадки в контейнеры или на клумбы. Цветок привлекает множество диких животных, от пчел до птиц, и может добавить красок в унылый внутренний дворик.
Подсолнухи любят прямые солнечные лучи. Они также любят хорошо дренированную почву и укрытие от ветра.
Высаживайте подсолнухи в открытый грунт с конца апреля или начала мая, когда почва просохнет и прогреется после зимних месяцев. Подсолнухи можно сажать и в марте, но тогда посейте их в помещении.
Бегонии
Бегонии неприхотливы в уходе и имеют яркую окраску. Хорошо растут в тенистых условиях.
Идеальные условия для выращивания бегонии — это утреннее солнце и полуденная тень, посадка в защищенном от ветра месте. Легкая, плодородная и хорошо дренированная почва также необходима. Бегонии лучше всего сажать поздней весной, когда температура прогреется и не будет заморозков.
Ромашки
Идеально подходят для летних садов. Любят плодородную, дренируемую почву с доступом к солнцу и большим количеством воды.
Ромашки можно сажать ранней весной, когда температура повышается и становится больше солнечного света. Цветы нужно поливать утром, чтобы почва высыхала в течение дня и не становилась слишком влажной.
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