Пять самых неприхотливых в уходе цветов, которые стоит высадить этой весной

Цветы украсят ваш двор и порадуют красотой уже этим летом

Некоторые растения в саду требуют подкормки, как например гортензия, другие же цветы весьма неприхотливы в уходе. Если ищите, какие цветы посадить весной, то есть пять отличных вариантов.

Эти цветы приятно удивят пышностью и яркостью красок, хотя не потребуют дополнительных усилий в процессе выращивания. Подробнее об этом пишет Express.

Георгины

Георгины — потрясающие растения, которые любят пчелы и опылители. Они бывают разных ярких цветов. Вы можете сажать георгины разными способами — либо в большие горшки, либо на клумбы.

За георгином довольно легко ухаживать, но лучше всего он растет на хорошо дренированной почве в теплом и солнечном месте, защищенном от ветра. Поскольку георгины не особенно выносливы, когда дело доходит до зимы, лучше всего выкопать клубни (клубневые корни) и держать их в помещении в теплице или навесе в более морозные месяцы.

Лучшее время для посадки георгин — с середины апреля до начала июня, когда минует угроза заморозков. Георгины нуждаются в регулярной обрезке, чтобы продолжать цвести.

Лилии

Популярные растения самых разных сортов — от азиатских до восточных. У них потрясающий внешний вид и тонкий сладкий аромат.

Восточные лилии лучше сажать в контейнеры, так как они лучше цветут на кислых почвах, в то время как азиатские лилии лучше растут на щелочных почвах, поэтому высадите их на участке. Если хочется, чтобы лилии цвели летом, вам нужно посадить их не позднее апреля.

Роскошные лилии. Фото: Freepik

Подсолнухи

Идеально подходит для посадки в контейнеры или на клумбы. Цветок привлекает множество диких животных, от пчел до птиц, и может добавить красок в унылый внутренний дворик.

Подсолнухи любят прямые солнечные лучи. Они также любят хорошо дренированную почву и укрытие от ветра.

Высаживайте подсолнухи в открытый грунт с конца апреля или начала мая, когда почва просохнет и прогреется после зимних месяцев. Подсолнухи можно сажать и в марте, но тогда посейте их в помещении.

Бегонии

Бегонии неприхотливы в уходе и имеют яркую окраску. Хорошо растут в тенистых условиях.

Идеальные условия для выращивания бегонии — это утреннее солнце и полуденная тень, посадка в защищенном от ветра месте. Легкая, плодородная и хорошо дренированная почва также необходима. Бегонии лучше всего сажать поздней весной, когда температура прогреется и не будет заморозков.

Ромашки

Идеально подходят для летних садов. Любят плодородную, дренируемую почву с доступом к солнцу и большим количеством воды.

Ромашки можно сажать ранней весной, когда температура повышается и становится больше солнечного света. Цветы нужно поливать утром, чтобы почва высыхала в течение дня и не становилась слишком влажной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения необходимо опрыскивать весной. Опытные дачники поделились парой секретов.