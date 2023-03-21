Крысы не приблизятся к вашему саду: с помощью чего отпугнуть грызунов

Некоторые натуральные запахи станут отличной защитой от крыс в саду

Крысы — одни из вредителей, с которыми трудно бороться, и они могут быстро превратиться в неприятность как для сада, так и для дома. Однако есть способ отпугнут их от участка, как и кротов.

Специалисты по садоводству международной розничной сети Primrose рассказали, как определить, есть ли в саду крысы, и как от них избавиться естественным путем. Об этом сообщает Express.

По словам профессионалов, на пребывание крыс в саду укажут три признака. Во-первых, это дорожки и туннели вдоль садовых стен и заборов, во-вторых — крысиный помет, а в-третьих — обглоданная древесина.

Наиболее распространенным способом избавления от крыс в саду является использование крысиного яда и ловушек. Однако он токсичен и может представлять опасность для диких или домашних животных и людей.

Как отпугнуть крыс гуманным способом

Прежде всего удалите источники пищи. Крыс привлекают сады, так как там есть чем полакомиться. Контейнер для компоста — настоящая сокровищница для крыс, поэтому убедитесь, что емкость надежно защищена, переместите ее подальше от заборов и стен.

Для садоводов, которые любят кормить птиц, есть большая вероятность, что крысы могут прибегать на птичьи семена и орехи. Приобретите кормушку для птиц с защитой от белок, она "заблокирует" и крыс.

Кроме того, собирайте опавшие плоды с любых фруктовых деревьев, иначе крысы могут начать лакомиться урожаем. Храните фрукты в безопасном от крыс месте.

Также важно устранить любые виды укрытий, которые могут облюбовать грызуны. Крысы устраиваются под садовыми постройками и настилами.

Какие запахи отпугивают крыс

По мнению экспертов, у крыс одно из лучших обоняний в животном мире, превосходящее нюх собак. Однако концентрированные эфирные масла могут дать необходимый результат.

Масло перечной мяты, эфирные масла цитронеллы и эвкалипта в чистом виде — все это запахи, которые крысам не понравятся. Несколько капель этих масел в чистом виде вокруг областей, где, как вы знаете, были крысы, должны помочь. В качестве альтернативы, смочите вату в эфирном масле и поместите в местах, где водятся крысы.

Еще один нелюбимый для грызунов аромат — острый перец. Чтобы сделать самодельный натуральный спрей от крыс, смешайте кайенский перец или чили с водой. Нагрейте смесь, затем дайте остыть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что весной на участке появляется много слизней. Однако один простой лайфхак поможет избавиться от вредителей.