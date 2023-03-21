Что посадить на огороде в конце марта: посевной календарь на месяц

В марте сеют бобовые, а также начинают сажать на рассаду томаты, перцы и капусту

С наступлением весны у дачников прибавляется работы. В саду опрыскивают плодовые деревья, на огороде начинают первые посевы растений, высаживают культуры на рассаду в теплицах.

Многие огородники предпочитают выполнять посев и посадку в соответствии с лунным календарем. В течение месяца выделяют несколько удачных дат для той или иной культуры. "Телеграф" рассказывает, какие растения и когда сеют в марте 2023 года.

Посевной календарь на март 2023 года

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в марте-2023

Все дни в марте, кроме десяти, являются удачными для посева различных растений. "Красные числа" для огородников в этом месяце: 4, 5, 7, 18-23, 31.

Какие растения и когда сеют в этом месяце:

24 марта – томаты, перцы, капуста, зелень, тыква, кабачки, баклажаны

25 марта – томаты, перцы, капуста

26 марта – томаты, перцы, капуста, чеснок

27 марта – капуста, бобовые

28 марта – бобовые

29 марта – томаты, огурцы, лук, редис

20 марта– томаты, огурцы, редис

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи можно высаживать в открытый грунт в марте. Речь идет о растениях, которые устойчивы к холоду. А также мы сообщали, какие цветы подойдут для выращивания весной. Есть несколько неприхотливых в уходе вариантов.