Таропрогноз на 22 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Для некоторых пришло время перемен

Среда, 22 марта, для большинства будет весьма благоприятным днем, — возможно, удастся разрешить наболевшие проблемы.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Луна, Двойка пентаклей, перевернутый Суд

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то в среду это может хоть немного, но измениться.

Перевернутый Суд

Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на любовном фронте до конца 2023 года по картам Таро.