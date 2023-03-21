У кого День ангела 22 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 22 марта, отмечается День памяти 40 Севастийских мучеников, День таксиста, Всемирный день водных ресурсов, Международный день Балтийского моря, День водкохлёбов. Также в этот день носители 18 имен празднуют свои именины.

Женские именины 22 марта

Александра, — это женская версия имени "Александр", что с греческого переводится как "храбрый защитник".

Наталья, — это латинское имя, которое может переводиться как "родная", "рождественская", "рожденная в Рождество".

Мужские именины 22 марта

Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла".

Александр, — греческое имя, переводится как "тот, кто защищает".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Афанасий, — редкое, но очень красивое имя, которое происходит из греческого языка и буквально значит "бессмертный".

Валерий, — с древнегреческого это имя переводится как "сильный", "крепкий", "здоровый".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Ираклий, — с древнегреческого это имя переводится как "во славу Гере". Также это имя является грузинской версией имени Геракл.

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин".

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка мощно переводится как "скала" или "камень".

Сергей, — с латинского это имя переводится как "высокий" или "знатный".

Тарас, — это греческое имя, которое по разным версиям может переводиться как "волнующий", "возбуждающий" или "бунтарь".

Ян, — по одной из версий, это еще одна форма еврейского имени Йонахан (как и имя Иван). Согласно второй, имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине в 2023 году отмечают Вербное воскресенье.