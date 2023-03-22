Когда высаживать помидоры в открытый грунт или теплицу: ошибка, которую следует избегать

Чтобы получить хороший урожай помидоров, важно учитывать несколько ключевых элементов

Независимо от того, какие помидоры вы выращиваете, они требуют особого внимания. Если при посеве первых семян не уделить внимание некоторым деталям, у вас может не получиться посадить помидоры. Также немаловажно выбрать качественные семена и провести определенную обработку.

Как правило, посев томатов проводят в марте или апреле, ведь в этот период земля уже начинает прогреваться, пишет santeplus. Однако при этом многие огородники совершают одну очень распространенную ошибку, которая может стоить урожая. Что это за ошибка — читайте далее.

Когда можно высаживать помидоры в открытый грунт

Чаще всего дачники, стараясь посадить овощи как можно раньше, забывают, что ранней весной еще может быть холодно, и растения могут замерзнуть. Таким образом, у них не будет хороших условий для развития. Именно это и является самой распространенной ошибкой при высаживании помидоров.

При слишком раннем высаживании в землю или слишком долгом хранении в помещении растения могут увядать и ослабевать. Идеальная температура для быстрого прорастания семян томатов составляет 22°C.

Также помните, что если посадить семена помидоров слишком глубоко, урожая не будет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда сеять помидоры на рассаду до высадки в открытый грунт. Слишком рано делать этого не нужно, иначе урожая не видать.