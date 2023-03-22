Урожая не ждите: четыре распространенные ошибки при выращивании томатов

Чтобы помидоры росли сочными и крепкими, нужно следовать простым рекомендациям опытных дачников

Томаты – обязательная для выращивании культура как на открытом грунте, так и в теплице. Приступать к посевам можно уже весной, но помните о важных правилах по уходу за помидорами.

Опытные дачники выделяют как минимум четыре распространенные ошибки при выращивании помидоров. Если их допустить, урожая можете не ждать, пишет Express.

Ошибка №1. Несвоевременный посев

По данным Королевского садоводческого общества (RHS), помидоры, которые будут выращиваться в теплице, необходимо высевать в период с конца февраля до середины марта. Если планируете выращивать на открытом воздухе, то посейте семена в период с конца марта по начало апреля: так у культуры есть больше шансов прижиться. Слишком ранняя посадка может вызвать целый ряд проблем для садоводов, включая повреждения от мороза или даже гниение.

Ошибка №2. Недостаточный полив

Помидоры очень любят воду, особенно в разгар лета, потому что им нравится находиться под прямыми солнечными лучами. Рекомендуется регулярно поливать растения, когда они укореняются, сохраняя почву или компост равномерно влажными. Убедитесь, что вода полностью впиталась, прежде чем добавлять больше воды. Поливайте вокруг стебля, на него непосредственно лить жидкость не нужно. Кроме того, укладка толстого слоя мульчи на почву вокруг томатов может помочь сохранить влагу в земле и сдержать сорняки.

Ошибка №3. Отсутствие подкормки

Согласно GardeningKnowHow, помидоры будут процветать и давать больше плодов, если будут обеспечены большим количеством питательных веществ для роста в течение сезона. Если вы не подкармливаете помидоры, это может привести к вершинной гнили, вызванной дефицитом кальция. Чтобы повысить плодоношение, подкармливайте томаты каждые 10–14 дней жидким удобрением с высоким содержанием калия, как только первые плоды начнут набухать.

Ошибка №4. Нет обрезки

Удаление боковых побегов с растений помидоров может помочь направить всю энергию обратно в растение, а не в листву, что поможет увеличить плодоношение. Если плодов слишком много, боковые побеги могут начать поникать или обламываться. Если это так, просто добавьте короткие вертикальные подпорки, аккуратно привязав к ним побеги.

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