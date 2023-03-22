У кого День ангела 23 марта: женские и мужские именины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В четверг, 23 марта, отмечается Всемирный метеорологический день, День одинаковых носков, Рамадан, День атеиста. Кроме того, носители 15 имен в этот день празднуют свой День ангела.
Женские именины 23 марта
Анастасия, — это имя греческого происхождения, которое значит "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни".
Василиса (Василина), — это имя древнегреческого происхождения, которое является женской версией имени Василий и значит "царица", "царственная".
Галина, — это имя происходит от древнегреческого "галэнэ", что буквально значит "штиль", "безмятежность", "спокойствие".
Ника, — это имя древнегреческой богини Победы. Оно используется как самостоятельное имя, но также Никами сокращенно называют носительниц имен Вероника, Моника, Доминика и т.п.
Мужские именины 23 марта
Виктор, — довольно распространенное латинское имя, которое значит "победитель".
Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.
Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.
Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".
Егор, — это имя изначально было народной разговорной формой имени Георгий, но давно уже стало самостоятельным именем.
Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".
Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".
Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского.
Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".
Павел, — переводится с латинского как "небольшой".
Ян, — есть две версии происхождения этого имени. По одной, это еще одна форма еврейского имени Йонахан (как и Иван). По второй, имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда Вербное воскресенье в 2023 году.