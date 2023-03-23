Благодаря этому натуральному удобрению ваши растения будут расти в два раза быстрее: эффективная хитрость
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Более здоровая и экологичная альтернатива магазинных удобрений
Промышленные и химические удобрения необязательно являются лучшим решением для получения красивых, здоровых и долговечных растений. А все потому, что с натуральными удобрениями вы можете получить результат даже лучше, чем с химией.
Вам не нужно постоянно применять химические ингредиенты, которые, к сожалению, загрязняют окружающую среду, пишет santeplus. Чтобы вырастить крепкие растения, нет ничего лучше натурального органического удобрения. В качестве бонуса у вас наверняка уже есть все необходимое дома.
Чем удобрить растения для быстрого роста
- Рис – неиссякаемый источник пользы для растений
Многие люди не знают об этом, но это отличное натуральное удобрение для ваших растений. Эта пища богата крахмалом, углеводами и витамином В, что делает ее отличным источником питательных веществ для растений. Но это еще не все: он также содержит такие минералы, как азот, фосфор, магний и калий, вещества, идеально подходящие для стимулирования роста и цветения растений.
Как приготовить это натуральное удобрение:
- Насыпьте 100 г риса в емкость и добавьте 1 л воды.
- Тщательно перемешайте и оставьте набухать примерно на 24 часа. По истечении этого времени рис станет нежной консистенции.
- Еще раз все перемешайте и процедите все через сито. Теперь рисовая вода готова к употреблению. Однако перед использованием ее желательно разбавить водой (1 стакан удобрения на 10 литров воды).
- Как только операция будет завершена, вы можете полить ею растения.
Рекомендуется использовать это натуральное удобрение каждые две недели, чтобы получить сильные растения и обильное цветение.
- Кофейная гуща
Этот продукт часто недооценивают, но он может творить чудеса. Богатая азотом, серой и фосфором, она является идеальным удобрением для ваших растений. Лучше всего поместить гущу в ведро и хранить в сухом, но проветриваемом месте. Когда смесь высохнет, посыпьте несколько горстей вокруг корней каждого растения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что рассаду можно удобрять подкормкой из банановой кожуры. А еще мы писали, какая специя отлично годится в качестве удобрения для молодых растений.