Благодаря этому натуральному удобрению ваши растения будут расти в два раза быстрее: эффективная хитрость

Более здоровая и экологичная альтернатива магазинных удобрений

Промышленные и химические удобрения необязательно являются лучшим решением для получения красивых, здоровых и долговечных растений. А все потому, что с натуральными удобрениями вы можете получить результат даже лучше, чем с химией.

Вам не нужно постоянно применять химические ингредиенты, которые, к сожалению, загрязняют окружающую среду, пишет santeplus. Чтобы вырастить крепкие растения, нет ничего лучше натурального органического удобрения. В качестве бонуса у вас наверняка уже есть все необходимое дома.

Чем удобрить растения для быстрого роста

Рис – неиссякаемый источник пользы для растений

Многие люди не знают об этом, но это отличное натуральное удобрение для ваших растений. Эта пища богата крахмалом, углеводами и витамином В, что делает ее отличным источником питательных веществ для растений. Но это еще не все: он также содержит такие минералы, как азот, фосфор, магний и калий, вещества, идеально подходящие для стимулирования роста и цветения растений.

Как приготовить это натуральное удобрение:

Насыпьте 100 г риса в емкость и добавьте 1 л воды. Тщательно перемешайте и оставьте набухать примерно на 24 часа. По истечении этого времени рис станет нежной консистенции. Еще раз все перемешайте и процедите все через сито. Теперь рисовая вода готова к употреблению. Однако перед использованием ее желательно разбавить водой (1 стакан удобрения на 10 литров воды). Как только операция будет завершена, вы можете полить ею растения.

Рекомендуется использовать это натуральное удобрение каждые две недели, чтобы получить сильные растения и обильное цветение.

Кофейная гуща

Этот продукт часто недооценивают, но он может творить чудеса. Богатая азотом, серой и фосфором, она является идеальным удобрением для ваших растений. Лучше всего поместить гущу в ведро и хранить в сухом, но проветриваемом месте. Когда смесь высохнет, посыпьте несколько горстей вокруг корней каждого растения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рассаду можно удобрять подкормкой из банановой кожуры. А еще мы писали, какая специя отлично годится в качестве удобрения для молодых растений.