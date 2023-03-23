У кого День ангела 24 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 24 марта, отмечается День фтизиатра в Украине, Международный день борьбы с депрессией, Всемирный день борьбы с туберкулезом, День мастера маникюра, День рождения паровоза. Кроме того, носители семи имен в этот день празднуют свой День ангела.

Женские именины 24 марта

Сабина, — по одной из версий, это имя значит "сабинянка", представительница народа, которй жил на севере современной Италии до появления римской империи. Также имя может иметь арамейское происхождение и значит "мудрая" или "неприхотливая".

Мужские именины 24 марта

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос" и значит "царь", "царственный".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — это имя появилось как простонародная форма имени Георгий, однако спустя века существует как самостоятельное и весьма популярное имя.

Ефим, — красивое греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Иван, — изначально это имя возникло как форма древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Как известно, в разные дни года церковь почитает память разных мучеников и святых, — в те же самые дни празднуют свои Дни ангела люди, которые носят имена святых и родились незадолго до дня их памяти. Принято считать, что святые наблюдают за тезками с небес в течение их жизни и защищают их от неприятностей.

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