Шесть пар овощей, соседство которых противопоказано: так на грядке не вырастет ничего

Некоторые растения не годятся друг другу в компаньоны

В марте уже начинается посев некоторых культур на огороде. Важно учитывать, какие овощи вы размещаете рядом, ведь не все растения могут быть удачными соседями.

Некоторые растения не стоит сажать рядом на грядке, иначе урожая не будет. Подробнее об этом пишет ukr.media.

Какие овощи нельзя сажать рядом на огороде:

Огурцы и томаты. Помидоры нельзя так обильно поливать, как этого требуют любители влаги огурцы.

Помидоры нельзя так обильно поливать, как этого требуют любители влаги огурцы. Картофель и пасленовые. Урожая ждать не стоит, если размещаете по соседству с картофелем баклажан, помидор или перец. Более того, растения будут активно "делиться" паразитами друг с другом.

Урожая ждать не стоит, если размещаете по соседству с картофелем баклажан, помидор или перец. Более того, растения будут активно "делиться" паразитами друг с другом. Бобовые и болгарский перец. Антракноз – характерная болезнь для перцев, гороха и фасоли, которая будет быстро распространяться на другие культуры.

Зелень и морковь. Первая впитает все питательные элементы из грунта, из-за чего вырастет плохая по вкусовым качествам морковь.

Первая впитает все питательные элементы из грунта, из-за чего вырастет плохая по вкусовым качествам морковь. Томаты и капуста. Обе культуры станут соперничать за вещества, в итоге урожай не оправдает усилий.

Обе культуры станут соперничать за вещества, в итоге урожай не оправдает усилий. Кабачки и огурцы. Опять же играет роль полив. Так обильно, как вы поливаете огурцы, не стоит увлажнять грядки с кабачками.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое натуральное удобрение ускорит рост растений в два раза. Более здоровая и экологичная альтернатива магазинных удобрений.