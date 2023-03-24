Выберите картинку и узнайте, светит ли вам богатство в 2023 году

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Незачем ходить на сеансы к различным тарологам, астрологам и экстрасенсам, чтобы заглянуть в свое будущее. Вы вполне может справиться с этим самостоятельно, пройдя простой психологический тест по картинке.

"Правила" прохождения денежного теста очень просты. Прежде, чем делать выбор, сделайте несколько вдохов и выдохов, успокойте сознание и мысли. После задайте себе вопрос: "Что мне ждать в 2023 году в моей финансовой сфере?" и выберите картинку.

Выберите первую приглянувшуюся картинку и узнайте, что вам принесет 2023 год в материальном плане:

Результаты визуального теста

Бабочка

Вы выбрали Бабочку — символ красоты и трансформации. Если ваша работа имеет отношение к этим видам деятельности — это может быть салон красоты, спортклуб, организация праздников, дизайн и фешн-индустрия и т.п., то это очень хороший знак. У вас впереди новые выгодные контракты, сделки, рост дохода и увеличение прибыли. Если ваша работа не связана с этими сферами, тогда Бабочка рекомендует посвятить больше времени заботе о себе, возможно, вы хотите изменить прическу, записаться в спортзал, пройти обучение — все это поможет привлечь деньги в вашу жизнь. Также будет хорошей идеей избавиться от всего ненужного и неактуального, навести порядок в доме и на работе, окружите себя красивыми вещами и, конечно, будет хорошо, если у вас появится изображение или статуэтка бабочки на рабочем месте.

Дельфин

Вы выбрали Дельфина — символ скорости, любви и духовный роста. Если ваша работа связана с этими понятиями, то ваш год станет одним из самых удачных в материальном плане, но важно помнить, что финансы и материальное благополучие приходят к вам только если вы не забываете о духовной составляющей этого мира. Вселенная хочет напомнить вам о том, что деньги лишь инструмент, а не самоцель. Ваш выбор также может говорить о том, что ваша деятельность может измениться — вскоре вы можете получить неожиданное предложение, на первый взгляд никак не связанное с тем, что вы делаете, но оно может вам открыть двери в совершенно другую реальность. Будет хорошей идеей уделять больше времени медитации, заняться благотворительностью, чаще бывать на природе — все это поможет вам на пути увеличения доходов.

Птица

Вы выбрали Птицу — во всем мире птица — посланник Богов и символ исполнения желаний. Вас услышали! Чем бы вы не занимались — удача будет на вашей стороне в этом году. Птица поможет вам найти правильный путь к вашей финансовой мечте. Особенно, если вы занимаетесь творчеством, вопросами экологии или ваша деятельность связана с огнем. Непростые времена остались позади, пришло время широкой белой полосы. Пробуйте, слушайте свой внутренний голос, он выручал вас ни раз, поможет и сейчас. Предложений будет много, возможностей еще больше — ваша задача — не распыляться, а сконцентрироваться на том, что действительно интересно и отвечает вашим ценностям. Чтобы "задобрить" Птицу проявляйте интерес к окружающей среде и доброту ко всему живому на этой планете.

Лошадь

Вы выбрали Лошадь — символ славы, удачи, роста социального положения. Особенно хорошо, если вы публичный человек или собираетесь им стать, также Лошадь покровительствует всем социально-значимым профессиям, в том числе учителям и медикам. Новый год откроет возможности для карьерного роста, даст много сил и энергии для осуществления задуманного — все это поможет вывести ваш доход на другой уровень. Будет хорошо, если у вас появится хобби, связанное с творчеством — вам нужны эти энергии потому что они помогают увеличить ваш финансовый потенциал. Если у вас есть материальное желание, то большая вероятность его исполнения уже зимой. Это произойдет для того, чтобы вы поверили в свои силы, только важно что-то делать для этого, а не сидеть и ждать, когда все само собой сложится.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.