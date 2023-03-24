Почему не цветут розы: три самые распространенные ошибки всех садоводов

Иногда даже при самом большом уходе розы не хотят цвести

Помимо простого удовольствия, садоводство часто считается настоящей терапией. Это естественный антистресс, и он может мгновенно изменить наше настроение. Однако это цветочное зрелище может быстро разочаровать, особенно тогда, когда розы отказываются цвести. Чтобы решить эту проблему важно правильно ухаживать за своим садом.

Почему же розы не хотят цвести? Причин может быть несколько, пишет santeplus. Однако в основном все садоводы совершают три распространенные ошибки.

Почему роза не цветет: распространенные ошибки садовников

Во-первых, роза отказывается цвести, если у вас глубокая посадка. Не нужно сажать розы на 5-10 см в землю, иначе вы рискуете затормозить рост цветка.

Помимо глубокой посадки, есть и другие ошибки. Например, избыток питательных веществ может повредить корневую систему розы. Иногда лучше внести немного меньше удобрений, чем переусердствовать.

Не удаляйте с растения все отмершие побеги. В этом случае развитие розы остановится. Неправильная обрезка растения часто затрудняет его рост.

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