Благовещение-2023: что нельзя делать в этот праздник, чтобы не лишиться благополучия
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Считается, что любая работа в этот день – грех
Один из двенадцати главных церковных праздников и третий по важности, после Пасхи и Рождества, — Благовещение Пресвятой Богородицы — отмечается в эту субботу. В православном календаре праздник ежегодно приходится на одну и ту же дату. Так, 25 марта Благовещение отмечается по григорианскому календарю, а по юлианскому — 7 апреля.
Название праздника "Благовещение" означает благое известие о рождении Спасителя человечества. По преданию, именно в этот день Дева Мария узнала от архангела Гавриила о своем непорочном зачатии и, что станет матерью Сына Божьего Иисуса Христа.
В праздник верующим принято посещать храм, молиться. Женщины просят Пресвятую Богородицу об удачном замужестве, детях и счастливой семейной жизни. Перед праздником следует сделать генеральную уборку, а уже на само Благовещение — собраться за семейным праздничным столом.
Что нельзя делать на Благовещение: запреты 25 марта
- Шить, вязать и вышивать — можно запутать судьбу.
- Заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе на огороде, и любой домашней работой — это грех.
- Одалживать деньги — можно лишиться спокойствия и благополучия.
- Вступать в брак и венчаться.
- Злословить, конфликтовать и ругаться.
- Стричься и заплетать косы — сулит потерю волос или негативные перемены в жизни.
- Надевать новые вещи — обновка быстро испортится.
- Путешествовать, отправляться в далекие поездки.
- Из-за Великого поста не разрешается употреблять мясные, молочные продукты, яйца и алкоголь, но в честь праздника разрешается рыба, морепродукты и немного вина.
Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.