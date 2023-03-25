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Благовещение-2023: что нельзя делать в этот праздник, чтобы не лишиться благополучия

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается 25 марта по григорианскому календарю
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается 25 марта по григорианскому календарю. Фото pixabay.com

Считается, что любая работа в этот день – грех

Один из двенадцати главных церковных праздников и третий по важности, после Пасхи и Рождества, — Благовещение Пресвятой Богородицы — отмечается в эту субботу. В православном календаре праздник ежегодно приходится на одну и ту же дату. Так, 25 марта Благовещение отмечается по григорианскому календарю, а по юлианскому — 7 апреля.

Название праздника "Благовещение" означает благое известие о рождении Спасителя человечества. По преданию, именно в этот день Дева Мария узнала от архангела Гавриила о своем непорочном зачатии и, что станет матерью Сына Божьего Иисуса Христа.

В праздник верующим принято посещать храм, молиться. Женщины просят Пресвятую Богородицу об удачном замужестве, детях и счастливой семейной жизни. Перед праздником следует сделать генеральную уборку, а уже на само Благовещение — собраться за семейным праздничным столом.

Что нельзя делать на Благовещение: запреты 25 марта

  • Шить, вязать и вышивать — можно запутать судьбу.
  • Заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе на огороде, и любой домашней работой — это грех.
  • Одалживать деньги — можно лишиться спокойствия и благополучия.
  • Вступать в брак и венчаться.
  • Злословить, конфликтовать и ругаться.
  • Стричься и заплетать косы — сулит потерю волос или негативные перемены в жизни.
  • Надевать новые вещи — обновка быстро испортится.
  • Путешествовать, отправляться в далекие поездки.
  • Из-за Великого поста не разрешается употреблять мясные, молочные продукты, яйца и алкоголь, но в честь праздника разрешается рыба, морепродукты и немного вина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Благовещение #Благовещение Пресвятой Богородицы