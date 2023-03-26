Томаты окисляют почву: какие культуры могут отлично расти на месте помидоров

Следует посадить растения, обогащающие почву азотом

Помидор – один из любимых и популярных овощей на огороде, они выращиваются практически в любом регионе Украины. Многие огородники подготавливают почву и создают необходимые условия для роста культуры, после чего получают большой урожай томатов. Однако не все знают, что помидоры окисляют почву, поэтому некоторые культуры будут чувствовать себя плохо на этом месте.

На месте этого растения необходимо садить культуры, которые обогащают почву азотом, пишет "Земляк". К таким растениям относятся бобовые, зелень и не только.

Что посеять после помидоров:

корнеплоды : редис, свекла, морковь, сельдерей

: редис, свекла, морковь, сельдерей бобовые : бобы, горох, соя, фасоль

: бобы, горох, соя, фасоль зелень : укроп, петрушка, щавель, салат

: укроп, петрушка, щавель, салат другие овощи: капуста, лук, чеснок, огурцы, кабачки.

Специалисты утверждают, что свекла и морковь потребляют полезные вещества из более глубоких слоев почвы, поэтому они могут дать хороший урожай. В свою очередь, лук и чеснок после томатов отлично оздоравливают почву. Также на месте помидоров можно сеять тыквенные культуры, но перед этим необходимо прибегнуть к восстановительной подготовке почвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие культуры можно садить в соседстве с чесноком. Они будут чувствовать себя хорошо, находясь под защитой чеснока.