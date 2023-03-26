Как ускорить рост клубники с помощью йода: "рецепт" эффективного удобрения

Йод также эффективен в отпугивании всех вредителей, таких как красный паук и фитофтора.

Йод является важнейшим микроэлементом для всех живых организмов. Его недостаток оказывает негативное влияние и на растения. Особенно если вы хотите вырастить большую и сладкую клубнику.

В идеале кусты следует удобрять йодом в апреле или мае. Это позволит клубнике получить достаточное количество йода на весь сезон, пишет santeplus. Более того, запах йода действует как мощный репеллент для некоторых вредных насекомых.

Как ускорить рост клубники с помощью йода

Вам понадобится:

10 литров воды

10-20 капель настойки йода

Что делать:

Растворите 20 капель настойки йода в настоянной воде и хорошо перемешайте. А после влейте под каждый куст клубники по 1 л этого раствора. Также стоит отметить, что перед подкормкой йодом желательно присыпать кусты клубники небольшим количеством золы.

Помимо этого, подкормку можно провести и методом опрыскивания. Раствор для этого готовится также: из 10 капель настойки йода на 10 литров воды. После налейте раствор в бутылку с распылителем, и опрыскайте удобрение непосредственно на листву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые огородники опрыскивают клубнику одним аптечным средством. Такая подкормка защитит растение от болезней.