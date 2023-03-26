Что нужно сделать с семенами, прежде чем посеять: благодаря этому трюку перец прорастет мгновенно

Перед посевом семена перца следует замочить, но делайте это правильно

Посевной календарь на март-2023 еще позволяет заниматься выращиванием рассады, в том числе популярной культуры – перца. Небольшие манипуляции с семенами перед посевом обеспечат наилучший результат всходов.

Чтобы семена быстро проросли, их нужно замочить и продезинфицировать. Подробнее об этом рассказывает блог s.sad.ua в Instagram.

По словам опытных дачников, простые правила помогут ускорить прорастание перца. Во-первых, перед посевом семена нужно замочить в теплой воде. Для дезинфекции можно добавить немного перекиси водорода. В таком виде оставьте их на сутки в темном месте.

Во-вторых, на следующий день семена следует процедить и поместить во влажную ткань. Если семян немного, то подойдут и ватные диски. Замотайте в пакет для достижения парникового эффекта и переместите на теплую поверхность.

В-третьих, обязательно каждый день проветривайте пакет и проверяйте семена. Таким образом, уверяют огородники, перец скорее "просыпается", а вы можете проверить семена на всхожесть перед посадкой.

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